В плен с улыбкой: боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение

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Взятые в плен в Авдеевке боевики ВСУ благодарят ВС РФ за спасение их жизней

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Во время бегства из города украинское командование бросило своих подчиненных.

Наши военнослужащие продолжают зачищать кварталы освобожденной Авдеевки, находя все новые свидетельства того, что ВСУ хаотично, в панике бежали из города.

Вдоль дорог — множество образцов западного вооружения и военной техники: бронемашины, гранатометы, стрелковое оружие. На брошенных укреппозициях — нераспечатанные коробки с патронами и снарядами американского производства. А улицы Авдеевки буквально усыпаны телами солдат ВСУ.

Убегая, боевики бросали даже раненых, ни о какой эвакуации и речи не шло. Некоторые из тех, кому чудом удалось выжить, не скрывали радость оказаться в плену — для них это был единственный шанс сохранить жизнь.

— Как вам боевые действия?

— Нормально русские относятся, спасли нам жизнь!

— Цените это.

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что на допросе рассказали боевики ВСУ, взятые в плен в Авдеевке.

Тема:
Спецоперация
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