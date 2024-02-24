Французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже, куда прибыл Макрон

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 50 0

Начались стычки протестующих с полицией.

Французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже, куда прибыл Макрон

Фото: Reuters / STEPHANIE LECOCQ

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В Париже недовольные действиями властей фермеры ворвались на сельскохозяйственную выставку, прорвав полицейский кордон. Как сообщает France Info, в этот момент там находился Эммануэль Макрон.

Президент Франции прибыл туда на официальную церемонию открытия. Однако еще до ее начала протестующие выломали ворота и собрались внутри, требуя отставки Макрона. Они закидывают яйцами представителей властей.

Известно, что Макрон долгое время находился на втором этаже административного здания. Он планировал лично пообщаться с аграриями и представителями профсоюзов, однако сами фермеры отказались с ним общаться.

К экспоцентру продолжают стягиваться специальные наряды жандармов по подавлению протестов, разъяренные фермеры готовятся дать отпор.

Одной из причин недовольства французских аграриев — отмена пошлин на сельскохозяйственную продукцию с Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему во Франции требуют отставки фон дер Ляйен.

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Французские фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже, куда прибыл Макрон

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