Боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по центру Донецка
Что известно о пострадавших и разрушениях в результате атаки?
Фото, видео: 5-tv.ru
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ВСУ вновь нанесли удар по Донецку, обстреляв Ворошиловский район из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский с места событий.
Журналист рассказал, что боевики выпустили три ракеты из HIMARS. В результате обстрела пострадал 40-летний местный житель.
На кадрах видна воронка, которая образовалась из-за прилета одной из ракет. Также один из снарядов упал на ресторан «Аркадия».
Другая ракета прилетела во двор жилого пятиэтажного дома. В городе по этой причине работали системы ПВО.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ обстреляли центральный район Донецка.
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