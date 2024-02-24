Кулемзин: при обстреле Донецка боевиками ВСУ погиб мужчина и ранена женщин
Фото: Telegram / Народная милиция ДНР / nm_dnr
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О ситуации в городе рассказал мэр Алексей Кулемзин.
Украинские боевики обстреляли Донецк 24 февраля. Как сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Атаке ВСУ подвергся Ворошиловский район города. Повреждены многоквартирные дома, есть жертвы среди мирного населения.
«В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина погиб мужчина 1973 года рождения. Ранения получила женщина 1955 года рождения», — написал Алексей Кулемзин.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека пострадали при обстреле автобуса в Херсонской области.
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