Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию мигрантов в истории США

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Приезжие, считает он, говорят на языках, которых в Америке «никто никогда не слышал».

Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию мигрантов в истории США

Фото: Reuters / JOSE TORRES

Американский миллиардер Дональд Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов, если победит на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — заявил он на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.

По мнению политика, незаконная миграция — это угроза для страны. Приезжие, считает Трамп, говорят на языках, которых в США «никто никогда не слышал».

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса обвиняют в преступной халатности из-за отказа охранять южную границу страны — республиканцы в Конгрессе со второй попытки смогли объявить ему импичмент. 

Майоркас уже три года находится на своем посту. За это время десять миллионов нелегалов проникли в США, а команда нынешнего президента Джо Байдена никак не собирается этому противостоять.

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