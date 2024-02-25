Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию мигрантов в истории США

Американский миллиардер Дональд Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов, если победит на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — заявил он на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.

По мнению политика, незаконная миграция — это угроза для страны. Приезжие, считает Трамп, говорят на языках, которых в США «никто никогда не слышал».

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса обвиняют в преступной халатности из-за отказа охранять южную границу страны — республиканцы в Конгрессе со второй попытки смогли объявить ему импичмент.

Майоркас уже три года находится на своем посту. За это время десять миллионов нелегалов проникли в США, а команда нынешнего президента Джо Байдена никак не собирается этому противостоять.