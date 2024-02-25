В Белоруссии стартовал первый Единый день голосования за всю историю страны

В Белоруссии стартовал первый в истории республики единый день голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Об этом сообщило агентство БелТа.

В воскресенье, 25 февраля, белоруссы придут на избирательные участки, чтобы отдать голос за 110 депутатов палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и 12 514 депутатов местных советов 29-го созыва.

В республике начали работу 5 411 участков для голосования, 11 из них — в воинских частях, а 215 — в местах временного нахождения избирателей. Все они будут открыты до 20:00. Согласно последним данным, в списки избирателей включены шесть миллионов 911 тысяч 742 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что тем временем досрочное голосование на выборах президента России началось в регионах. Возможность заранее сделать свой выбор есть у жителей труднодоступных и отдаленных местностей.