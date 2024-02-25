Главу МИД Германии Бербок заперли в бомбоубежище Одессы

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Евгения Романова
Евгения Романова 106 0

Zeit: Бербок провела четверть часа в одесском бомбоубежище

Главу МИД Германии Бербок заперли в бомбоубежище Одессы

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Зачем политик прибыла на Украину и с кем планировала «переговорить»?

Глава МИД Германии Анналена Бербок была вынуждена просидеть почти 25 минут в бомбоубежище во время визита в Одессу. Об этом пишет Zeit со ссылкой на немецкую журналистку Алису Боту, которая сопровождает министра.

«Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги (ракетной опасности — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

Отмечается, что примерно через четверть часа Бербок покинула убежище.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опозорился из-за желания переименовать Одессу. Он предложил Бербок изменить название города на немецком языке.

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