Главу МИД Германии Бербок заперли в бомбоубежище Одессы
Zeit: Бербок провела четверть часа в одесском бомбоубежище
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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Зачем политик прибыла на Украину и с кем планировала «переговорить»?
Глава МИД Германии Анналена Бербок была вынуждена просидеть почти 25 минут в бомбоубежище во время визита в Одессу. Об этом пишет Zeit со ссылкой на немецкую журналистку Алису Боту, которая сопровождает министра.
«Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги (ракетной опасности — Прим. ред.)», — говорится в публикации.
Отмечается, что примерно через четверть часа Бербок покинула убежище.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.
После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опозорился из-за желания переименовать Одессу. Он предложил Бербок изменить название города на немецком языке.
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