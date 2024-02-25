Группировка «Центр» заняла выгодные рубежи на авдеевском направлении

Российские бойцы отразили семь контратак боевиков ВСУ в районах Новгродского, Ленинского, Ласточкиного и Новобахмутовки в Донецкой народной республике.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Войска группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении спецоперации. С соответствующим сообщением вышла пресс-служба Минобороны РФ. За считанные дни российским бойцам удалось отразить семь контратак ВСУ в районах Новгродского, Ленинского, Ласточкиного и Новобахмутовки в Донецкой народной республике.
«Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — гласит официальный отчет ведомства.
Военная техника стала не единственным трофеем солдат «Центра»: всего за один рейд они сумели низвергнуть живую силу штурмовой бригады врага, а попутно утянули за ней и подразделения территориальной обороны под городом Тоненький.
Отдельной похвалы удостоились достижения российских солдат на переднем крае. Российские силы нанесли ВСУ поражение под Клещеевкой, Дылеевкой и Курдюмовкой, буквально вынудив противника потерять 360 солдат, танк, две бронемашины и четыре бронеавтомобиля, склад боеприпасов, две САУ и орудие Д-20.
Ранее 5-tv.ru писал, что группировка «Центр» уничтожила живую силу ВСУ в Серебрянском лесничестве.
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