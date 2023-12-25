Группировка «Центр» уничтожила живую силу ВСУ в Серебрянском лесничестве

Российские бойцы успешно применили реактивные системы залпового огня в борьбе с противником.
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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В Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении группировка войск «Центр» успешно расправилась с расчетом ВСУ. Соответствующее сообщение и видео работы в понедельник опубликовало Минобороны.
По информации ведомства, справиться со скоплением живой силы и техники Вооруженных сил Украины в этом регионе российским военным удалось с помощью реактивных систем залпового огня. Военным удалось вовремя засечь появление боевиков, навести на них оружие и поразить их снарядами. Таким образом, бойцам удалось укрепить свои позиции, переломив ход спецоперации в очередной раз.
В Минобороны отметили, что успех российским солдатам принес всего один прицельный удар аккурат в центр скопления боевиков. Момент атаки попал на записи камеры беспилотника.
«Приоритетные цели — скопление живой силы противника, скопление техники, укрепрайоны. Два дня работали, уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток», — цитируют в ведомстве командира боевой машины с позывным «Росич».
До этого российские бойцы одержали триумф, стерев с лица земли расчеты ВСУ в районе Богдановки. Артиллерия подавила сразу несколько точек ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что отряд ВСУ попал под обстрел в Горловке.
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