«Так вышло»: на кого на самом деле похожа дочь Харламова и Асмус

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Харламов заявил о внешней схожести дочери с Асмус

«Так вышло»: на кого на самом деле похожа дочь Харламова и Асмус

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Наследнице двух звезд уже десять лет.

Комик Гарик Харламов рассказал, на кого больше похожа его единственная дочка Анастасия, которой уже десять лет. На его радость, внешне девочка — вылитая мать, актриса Кристина Асмус.

«Слава богу, так вышло, что она визуально похожа на маму. Все остальное мое. Не всегда это хорошо, потому что с утра мы не любим вставать в школу, но также было и у меня. Так что прорвемся», — цитирует комика Telegram-канал «Звездач».

Асмус и Харламов поженились в 2013-м и стали родителями год спустя. Однако через шесть лет звезды развелись.

Бывшие супруги благополучно уживались некоторое время в одном доме на разных этажах. Но весной прошлого года Асмус сообщила о переезде от экс-мужа.

После развода она не рассказывает о личной жизни, хотя ее замечали в компании других мужчин. Харламов же закрутил роман с актрисой Екатериной Ковальчук, но сейчас его сердце опять свободно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая болезнь сразила Харламова накануне дня рождения.

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