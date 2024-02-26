В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

По уточненным данным, явка составила 73,09%.

В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко / Sputnik

В ходе первого в истории единого дня голосования в Белоруссии была избрана в полном составе вся нижняя палата парламента страны. Республиканский ЦИК уже обнародовал фамилии кандидатов в депутаты, избранных в 110 округах.

Агентство БелТА пишет, что глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко был избран депутатом нижней палаты парламента в Поставском избирательном округе в Витебской области. Кроме того, в полном составе были сформированы и все местные советы депутатов.

В ЦИК отметили, что, по предварительным результатам выборов, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе. По уточненным данным, явка составила 73,09%.

Ранее 5-tv.ru писал, что действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерен принять участие в выборах президента республики, которые будут проходить в 2025 году. 

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В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента

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