Лукашенко определился с участием в следующих выборах главы Белоруссии
Лукашенко собирается участвовать в выборах главы Белоруссии в 2025 году
Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Тем самым он пригрозил Западу, напрягающему общество.
Действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерен принять участие в выборах президента республики, которые будут проходить в 2025 году. Об этом он заявил журналистам на одном из избирательных участков, где проводится голосование.
«Пойду-пойду-пойду. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они (страны Запада — Прим. ред.) будут будоражить наше общество… Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — сказал он.
Лукашенко вместе с тем призвал граждан не переживать, ведь власти сделают именно так, «как нужно для общества».
В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии стартовал первый Единый день голосования за всю историю страны. Сегодня будут избраны 110 депутатов палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и 12 514 депутатов местных советов 29-го созыва.
Александр Лукашенко отдал свой голос на избирательном участке номер 478 в Минске.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко призвал «ментально и стратегически» готовиться к войне, хотя, подчеркнул президент, Белоруссии она не нужна.
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