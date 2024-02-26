«Я оказалась без одежды»: Боня попала в щекотливую ситуацию по прилету в Москву

Телеведущая Виктория Боня прилетела в Москву из Дубая, но без зимней одежды. Оказалось, звезда потеряла пуховик в ходе путешествия.

«Я без одежды, потому что побывала уже на всех континентах за эти сутки и где-то потеряла пуховик. И сейчас сижу, жду чемодан», — сказала Боня в личном блоге.

Знаменитость также решила поесть перед тем, как покинуть аэропорт. Она отметила, что горячий суп ждал ее еще до выдачи чемодана.

При этом Боня все же порадовалась зиме на родине. В России она пробудет несколько дней, но за этот срок успеет сняться в реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня, которая недавно вновь стала свободна, получила предложение интимного характера после приезда в Москву. Некто захотел заняться с ней сексом за миллион рублей.