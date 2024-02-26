Умер звезда фильмов «Марвел» Кеннет Митчелл

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

В последние годы состояние здоровья артиста постепенно ухудшалось.

Умер звезда фильмов «Марвел» Кеннет Митчелл

Фото: www.globallookpress.com / Jens Krick

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Канадский актер Кеннет Митчелл умер на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили члены семьи звезды в социальных сетях.

В 2019 у артиста диагностировали Боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. В последние годы состояние звезды постепенно ухудшалось.

У Митчелла остались жена и двое детей. Перед смертью актер попросил, чтобы все подарки в его честь были направлены на исследование БАС и поддержку болных детей.

Митчелл родился 25 ноября 1974 года в Торонто. За свою карьеру он снялся более чем в 50 фильмах и сериалах.

В 2000-х годах он появлялся в популярных сериалах вроде «C.S.I.: Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Менталист». В 2010 году начал играть в сериале «Закон и порядок: Лос-Анджелес».

Однако наибольшую известность ему принесли роли в сериале «Звездный путь: Дискавери» и фильме «Капитан Марвел».

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Владимир Гуляев умер на 93-м году жизни.

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