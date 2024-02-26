На 58-м году жизни скончался актер сериала «Каменская» Павел Поймалов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Фильмография артиста насчитывает несколько десятков проектов.

На 58-м году жизни скончался актер сериала «Каменская» Павел Поймалов

Фото: Кадр из сериала «Каменская», режиссер: Юрий Мороз. 1999-2000 г.

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Актер театра и кино Павел Поймалов ушел из жизни в возрасте 57 лет. Сообщение о его смерти было опубликовано на сайте Московского ТЮЗа, которому он служил более 30 лет.

Причина смерти не сообщается. В публикации на сайте театра также указано, что дата и место прощания с артистом будут озвучены позже.

Павел Поймалов родился в Дагестане. После окончания Горьковского театрального училища в 1990 году он поступил на режиссерский факультет в ГИТИС. В 1992-м он попал в столичный ТЮЗ.

За свою жизнь Поймалов принял участие во многих проектах, самыми яркими из которых стали сериал «Каменская», «Дальнобойщики-2», картина Валерия Тодоровского «Страна глухих» и другие работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Владимир Гуляев умер на 93-м году жизни.

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На 58-м году жизни скончался актер сериала «Каменская» Павел Поймалов

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