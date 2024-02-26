Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Ему было 87 лет.

Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов

Фото: Telegram / Театр им. А. Миронова / mironovtheatre

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Народный артист России Эрнст Романов скончался на 88-м году жизни. Об этом пишет сайт Санкт-Петербургского театра им. Андрея Миронова. Причина смерти не упоминается.

В публикации отмечается, что Романов за свою жизнь исполнил более 200 ролей в кино, а также великолепно отыгрывал своих героев из мирового репертуара на театральной сцене, а выступал он в Русском театре Эстонии, Театре Ленсовета, Театре имени Пушкина и Большом драматическом театре.

Советскому и российскому зрителю Эрнст Романов хорошо запомнился игрой в фильмах «Вкус хлеба», «Пропавшие среди живых», «Монолог», а также сериалах «Улица разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Глухарь» и многих других.

За роль в фильме «Вкус Хлеба» артист был удостоен Государственной премии СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 58-м году жизни скончался актер сериала «Каменская» Павел Поймалов.

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