«Говорят, что не умру»: Рубальская шокировала новостью о серьезной болезни

Поэтесса призналась, с недугом она борется уже второй месяц. Но, даже неважно себя чувствуя, продолжает гастролировать.

Поэтесса Лариса Рубальская не на шутку напугала поклонников, опубликовав фото из постели. Оказалось, она заболела. Что именно сбило с ног знаменитость и как она себя чувствует, Рубальская рассказала в беседе с «МК».

Выяснилось, что поэтесса уже второй месяц борется с бронхитом. Однако она успокоила фанатов — ничего критично с ней не происходит. Состояние здоровья позволяет ей продолжать работать, поэтому за это время она побывала в трех городах с гастролями.

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать. Я, конечно, лечусь: пропила определенный курс лекарств и продолжаю еще пить», — рассказала Рубальская.

Несмотря на болезнь, Рубальская не отменила концерты. Instagram* / rubala45

Лечится она дома при помощи ингаляций и микстур. Хоть и самочувствие у нее сейчас «более-менее», но когда подкатывает кашель, становится невыносимо, жалуется Рубальская.

«Врачи говорят, что не умру», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лариса Рубальская так и не стала матерью.

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