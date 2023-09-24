«Сделала все возможное, но…»: почему Рубальская так и не стала матерью
Лариса Рубальская так и не исполнила мечту о материнстве
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Какие события навсегда разделили жизнь известной поэтессы на «до» и «после»?
В конце сентября поэтесса Лариса Рубальская отмечает день рождения — поэтессе исполняется 78 лет. В разное время судьбе переводчицы завидовали подруги и коллеги, ведь Рубальская достигла практически всего, чего хотела. В 30 переводчица встретила главную любовь в жизни, ну а востребованным поэтом-песенником и вовсе стала после 40 благодаря мужу.
О личной драме Рубальской знали разве что близкие друзья. Мечта стать матерью прошла мимо поэтессы: за все годы воплотить свое желание в жизнь ей так и не удалось.
Рубальской было около 30, когда подруга познакомила ее со знакомым стоматологом Давидом Розенблатом. Не сразу, но отношения переросли в любовь, а позже в официальный брак. Спустя полгода после официальной женитьбы Рубальская услышит страшный дианоз — бесплодие.
«У Давида была дочь от предыдущего брака. Он не мучил меня упреками за то, что у нас нет детей. Я делала все, что можно. Так продолжалось примерно до 36 лет. А потом все закрутилось, завертелось. В мою жизнь пришли песни. Затем появилась племянница Света, и поселилась эта девушка в моем в сердце навсегда», — делилась Лариса Алексеевна.
Именно в племяннице, по итогу, Рубальская и нашла отдушину. Она же стала опорой для поэтессы после смерти Розенблата. Последние пять лет совместной жизни со стоматологом поэтесса положила на то, чтобы облегчить страдания супруга. Мужчину к постели приковал инсульт.
«Когда Давид заболел, я пять лет ничего не писала. И муза меня покинула, теперь я скорее на ремесле. Он сделал из меня то, что я сейчас из себя представляю, открыл какие-то способности во мне, заставил меня писать и правильно себя вести в мире шоу-бизнеса», — позже расскажет она в одном из интервью.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Рубальская раскрыла свой размер пенсии.
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