Собянин рассказал, как город поддерживает социально ориентированные НКО

В честь Всемирного дня НКО мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные власти поддерживают деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций.

«В экосистему помощи НКО входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, с 2002 года в рамках Конкурса грантов для НКО власти города поддержали свыше 3,2 тысяч социальных инициатив, участниками которой стали порядка девяти миллионов человек. За пять лет реализации программы «Москва — добрый город» 548 НКО получили помощь на два миллиарда рублей.

«Кроме того, весной прошлого года 42 НКО, которые помогают участникам специальной военной операции и членам их семей, направили дополнительно 90 млн рублей», — добавил мэр столицы.

Помимо этого, власти города выделают организациям помещения для работы на безвозмездной основе. НКО могут пользоваться им три года с возможностью пролонгации договора.

Также для некоммерческих организаций в России был первый государственный социальный маркетплейс. Там можно приобрести товары, которые были сделаны в инклюзивных мастерских Москвы.