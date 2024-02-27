Европейские политики все откровеннее говорят о том, что конфликт на Украине может привести к глобальному противостоянию.

Если Франция отправит свои войска на Украину, начнется третья мировая война. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил руководитель партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который допускает вероятность участия солдат стран Евросоюза и членов НАТО в конфликте на стороне киевского режима.

«Отправка французских солдат на Украину: Макрон — безумец… Это, очевидно, будет война с Россией, третья мировая война! Заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!» — написал Филиппо, добавив, что французскому народу пора трезво взглянуть на то, что делает руководство страны.

Речь идет о статье Конституции Франции, согласно которой объявление войны возможно только после соответствующего решения парламента.

Заявление о том, что европейские войска могут быть отправлены на Украину, Макрон допустил в рамках встречи представителей ЕС и НАТО, которая прошла 26 февраля 2024 года в Париже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что решили сделать с Украиной в Евросоюзе и НАТО.