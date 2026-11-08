Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выступили против новых расходов на Украину

Забавно видеть, как некоторые идеи трансформируются из поколения в поколение, но остаются своеобразными инструментами для ведения пропагандистской или подрывной работы против России.

Взять ту же карту «свободных народов» России, которую в 2022 году презентовали кормящиеся на западные гранты активисты. Выдавая это за некий свой мыслительный продукт. Идее лет 300 как минимум.

Король шведский Карл XII до того, как был разбит под Полтавой, всерьез рассчитывал, что «холопская Россия», запомним это сочетание, распадется после поражения Петра, а шведы, поляки, турки и, возможно, китайцы отрезали бы куски.

Наполеону перед вторжением польский генерал Сокольницкий тоже предлагал, будьте любезны, план раздела. Причем только-только освоенную Новороссию предлагал сделать жемчужиной «Наполеониды», чтобы, цитата: «Туземцы Наполеониды снабжали бы Ваше Императорское Величество дешевым хлебом». Туземцы.

Проскакал из Петербурга в Москву и обратно другой француз, Астольф де Кюстин, и раззвонил на всю Европу: мол, «Россия — тюрьма народов». Тезис подхватил живший в Лондоне Александр Герцен. Во все колокола. Удивительное совпадение, Россия как раз тогда воевала с Британией.

От Герцена идеей заразился… Ленин, к тому моменту давно покинувший Россию. Ленин, кстати, больше других сделал для раскола империи по национальным границам.

Между двумя мировыми войнами поляки запустили проект «Прометей», прикармливая национальные меньшинства в эмиграции. Обещая, конечно, вернуть их земли, поделить.

«Гитлер-освободитель», сейчас не шучу, такие плакаты были, даже взялся за это. Предатель Власов помимо армии как раз возглавлял Комитет освобождения народов России.

После 1945 года план-схема из немецких кабинетов перекочевала в американские. Официально принятый Конгрессом «Акт порабощенных народов» не отменен до сих пор, хотя уж и Союза нет, а идеи есть.

А мы еще удивляемся, почему их политики нас не понимают, почему их эксперты несут такую дичь.

Вы просто послушайте. Это из свежего. Выступает профессор Сара Пейн, человек, которая готовила до выхода на пенсию армейскую элиту США, она преподавала в Военно-морском колледже в Ньюпорте:

«Россия всегда, еще при царях, была европейским захолустьем. Вы можете вспомнить хоть один российский товар, который вы когда-либо хотели купить? Без комментариев, ладно. Позвольте мне дать вам небольшую подсказку: Smirnoff — это британская компания. Верно? Они даже не производят водку. Так что все эти готовые промышленные товары — нет, у них только базовое сырье. Помните, в начале боевых действий на Украине русские воровали стиральные машины? Это довольно тяжелый предмет для кражи, я имею в виду, кто станет это делать? Тот, у кого нет стиральных машин, верно? А украинцы не хотят так жить…» — заявила профессор Сара Пейн.

Не она первая. Еще Урсула фон дер Ляйен в 2022 году доказывала, что так и есть. Но то было по горячим следам. Сейчас уже даже на Западе политики такую чушь не говорят, а тут целый профессор.

Кстати, по итогам последнего мирного 2021 года Россия произвела более 5,5 миллиона стиральных машин, из них порядка 300 тысяч поставила на Украину, больше, чем какая-либо другая страна, даже Китай.

Допустим, это даже не злонамеренное вранье, а обычное когнитивное искажение, которым страдают в той или иной степени все люди: если мы в чем-то уверены, мы будем выбирать из окружающей действительности те кусочки информации, которые подтверждают нашу картину мира. Уверена профессор Пейн, что Россия испокон веков — это недоразвитая окраина Европы, вот и мерещатся ей стиральные машинки.

Уверены европейские элиты, что у них там райский сад, а вокруг, в том числе и у нас, дебри непролазные. Тем и живут. И лишь огонь от коктейлей Молотова и гарь от покрышек иногда пробуждает их к реальности.

В Европе новый виток общественных протестов. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин работает в самой гуще событий.

Кажется, Европа делает все, чтобы мир между Россией и Украиной не наступил как можно дольше.

В пятницу в Варшаве встретились главы внешнеполитических ведомств ЕС, Польши и Украины и в очередной раз проговорили мантру, мол, Украина должна быть и в ЕС, и в НАТО, и вообще архитектуру европейской безопасности менять не надо, все и так ОК.

При этом даже в самом НАТО понимают, что, во-первых, в обозримом будущем Украину в альянс не возьмут, а во-вторых, что необходимо идти на компромиссы. Считай, на территориальные уступки.

Есть ощущение, что «чучело» Украины сейчас вырывают из рук друг у друга разные политические силы и заставляют выписывать немыслимые пируэты, пользуясь абсолютной финансовой зависимостью режима Зеленского.

На следующий год надо найти еще 70 миллиардов евро, помимо уже обещанных 45 миллиардов. С этим сложности. Число евроскептиков растет. Кроме Венгрии, Словакии и Чехии, уже сказала «нет» Болгария. И число «отказников» в следующем году, скорее всего, вырастет, предполагает авторитетное издание Reportér.

Все будет зависеть, по большому счету, от двух вещей: в каком состоянии будет «чучело» Украины зимой и, что важно, после зимы, будет ли подавать признаки жизни госаппарат и ВСУ. И второе условие: чем закончится большая политическая дискуссия Россия — США — Китай.

Пока она заочная. Но ближайшая встреча «на троих» может состояться уже менее чем через две недели. И все, что происходит в мировой политике, иначе как подготовку, пристрелку, так сказать, и не назовешь.

В этом ключе надо рассматривать и запланированную на вторник в Абу-Даби встречу между российской, украинской и американской делегациями.

На заседание Совбеза были приглашены для напутствия уже хорошо знакомые по предыдущим встречам с киевскими посланниками помощник президента Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, главный по военной разведке Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба.

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