Сбой произошел в работе Telegram

Неполадки в работе мессенджера Telegram фиксируются в России. Об этом свидетельствуют данные площадки Downdetector, куда жалуются пользователи.

Согласно жалобам, в основном сбой фиксируется в приложении Telegram. Пользователи испытывают трудности с подключением к серверу и отправкой и получением сообщений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в конце января пользователи на территории России зафиксировали сбои в работе Telegram, WhatsApp* и Viber. Проблемы во основном отмечались в Новосибирской области (37%). По количеству сбоев на втором месте оказался Хабаровский край (18%), на третьем — Москва (10%).