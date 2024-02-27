Сбой произошел в работе Telegram

Пользователи массово жалуются на неполадки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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Неполадки в работе мессенджера Telegram фиксируются в России. Об этом свидетельствуют данные площадки Downdetector, куда жалуются пользователи.
Согласно жалобам, в основном сбой фиксируется в приложении Telegram. Пользователи испытывают трудности с подключением к серверу и отправкой и получением сообщений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в конце января пользователи на территории России зафиксировали сбои в работе Telegram, WhatsApp* и Viber. Проблемы во основном отмечались в Новосибирской области (37%). По количеству сбоев на втором месте оказался Хабаровский край (18%), на третьем — Москва (10%).
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