В Минцифры прокомментировали сбой в Telegram

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Минцифры России заявило о восстановлении работы Telegram

В Минцифры прокомментировали сбой в Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Ведомство устанавливает причины инцидента.

Работа Telegram и других социальных сетей, в которых были зафиксированы сбои, восстанавливается, операторы связи работают штатно. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, проблемы с системой были замечены не только российскими пользователями, но и в других странах. Сейчас специалисты министерства совместно с коллегами из Роскомнадзора устанавливают причины сбоя.

«Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — говорится в сообщении.

Сбой в Telegram был зафиксирован днем 27 февраля: нельзя было подключиться к сервису и отправить сообщение. Треть всех жалоб (34%) поступили от жителей Москвы. Сбой также наблюдался в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Самарской областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России произошел массовый сбой в работе интернета.

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