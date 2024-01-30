В России произошел массовый сбой в работе интернета: в чем причина

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 1 358 0

В России произошел массовый сбой в работе интернета

В России произошел массовый сбой в работе интернета: в чем причина

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer

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Ситуацию прокомментировали в Минцифры.

В России наблюдаются массовые сбои в работе интернет. Как сообщили в Минцифры РФ, причиной тому стали технические проблемы, затронувшие зону RU, которая связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — сообщили в ведомстве.

DNSSEC — это расширенная компьютерная распределенная система для получения информации о доменах. Она призвана минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса.

Вечером во вторник, 30 января, многие мобильные операторы начали фиксировать снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. У пользователей не открываются большинство популярных приложений. Также в соцсетях сообщают, что из-за сбоев перестали работать многие пункты выдачи товаров известных маркетплейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мобильный интернет LTE начнут отключать по ночам в Псковской области

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