Слишком дорогие подарки: стоит ли брать кредит перед 23 февраля и 8 марта

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 3 002 0

Финансист Кузнецова: кредиты на предметы роскоши могут завести в финансовую яму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vikki Grant; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По словам инвестора, к праздникам стоит готовиться заранее, составляя финансовый план.

После январского «перерыва» праздники постепенно приближаются вновь — совсем скоро придется снова задуматься о том, как поздравить своих близких и любимых. Только в феврале россиян ждут День святого Валентина и День защитника Отечества, а в марте — Международный женский праздник.

Торжества будут идти прямо друг за другом, что может достаточно сильно ударить по карману. Именно поэтому очень многие начинают задумываться о кредите перед праздничными днями. Стоит ли пользоваться такой услугой банка и как действительно выгодно приобрести подарки, 5-tv.ru рассказала инвестор, финансист Мария Кузнецова.

Сперва специалист отметила, что существуют несколько видов кредитов — «хороший» и «плохой». Главным примером первого является ипотека. В 2023 году ее было возможно взять под 7-9% годовых, а специальная «сельская» ипотека предоставлялась по ставке до 3%. По мнению эксперта, это сильно обгоняет инфляцию и представляется довольно выгодным предложением.

«Кредиты же, которые берут на предметы роскоши, такие как, машина, телефон или же подарки, достигают 15, 18 а то и 20%. Это крайне невыгодная, неэффективная финансовая стратегия, которая может завести вас в финансовую яму, из которой придется долго и упорно выбираться», — предупредила Мария.

Если вдруг вы оказались не подготовлены к приближающимся праздникам, финансист посоветовала отдать предпочтение интернет-магазинам. Маркетплейсы позволяют наглядно оценить товар, не поддаваясь при этом «лишним эмоциям», а также помогают сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение.

«Не забывайте пользоваться вашими кэшбэками, акциями, бонусами. Обращайте на это внимание, ведь это прекрасный способ оптимизировать расходы. В конце концов, подарок можно сделать своими руками», — предложила финансист.

Наша собеседница также порекомендовала построить финансовый план, чтобы в будущем не приходилось рассматривать невыгодные предложения от банков. Стоит попробовать заранее запланировать крупные траты на различные покупки, поездки и подарки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перестать тратить деньги на ерунду.

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:19
Взят «Зверинец»: как шла зачистка крупного укрепрайона ВСУ
13:01
В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
12:43
Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным
12:25
Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
12:07
Слишком дорогие подарки: стоит ли брать кредит перед 23 февраля и 8 марта
11:49
Колоссальные потери ВСУ: что происходит сейчас на фронте под Артемовском

Сейчас читают

Слишком дорогие подарки: стоит ли брать кредит перед 23 февраля и 8 марта
Деньги польются рекой: как пригласить в дом Бога богатства на китайский Новый год
Все встало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса