Вгрызались в ноги и рвали одежду: стая собак напала на пятилетнего мальчика

Что известно о состоянии пострадавшего?

В Иркутской области стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в нескольких метрах от его дома. Озверевшие дворняги вгрызлись в руки и ноги малыша, разорвали одежду, сорвали шапку и ботинки. Крики мальчика услышала его мать и выбежала на помощь к сыну.

«Положила малыша в кроватку и ринулась на улицу к Максиму. Когда выбежала, он уже встал и шел раздетый и босой по снегу. На нем остались только штаны, носочки и кофта. Я подхватила сына на руки, и он в слезах закричал: «Мамочка, я что, умру?“», — рассказала о страшных событиях мать мальчика изданию KP.RU.

У маленького Максима остались глубокие раны по всему телу. Вещи пришлось разрезать ножницами, иначе боль была невыносимой.

В больнице пострадавшему еще лечиться минимум две недели. Ежедневно мальчик терпит боль от перевязок и боится вставать с постели.

По ночам ему снятся кошмары об ужасе, который он пережил. После этого случая в СК завели уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Специалисты уже изолировали двух собак из своры, но две другие сумели спрятаться. Самочувствие детсадовца улучшается, раны потихоньку затягиваются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жителя Хабаровска едва не загрызла стая собак.