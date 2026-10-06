Кто и зачем? Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Останки животного лежали на пне.

Голову медведя оставили во дворе дома: подробности

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Sbampato

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске

Голову медведя обнаружили во дворе жилого дома в Ангарске Иркутской области. Полиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Полицейские проводят проверку по факту обнаружения медвежьей головы во дворе жилого дома», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники устанавливают, кто принес фрагмент животного в общественное место и с какой целью его оставили.

Фото: Telegram/МВД38/mvd_38

В МВД отметили, что такие действия могут расцениваться как нарушение общественного порядка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце лета и начале осени в ряде российских регионов сообщалось о выходах медведей к людям. Хищники появлялись на жилых улицах, дачных участках и территориях школ. В некоторых субъектах вводили режим повышенной готовности.

Представители Минприроды связывали нападения с ростом численности медведей, нехваткой кормов и потерей страха перед человеком. Зоологи также отмечали стремление животных искать пищу на помойках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

11:19
Главный Юра Голливуда: Борисова могут выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»
11:15
Почти гуманитарная катастрофа: села в Сибири остались без продуктов
11:10
Не такая как все: планета с «обратной» орбитой поставила ученых в тупик
11:00
Кто и зачем? Голову медведя оставили во дворе дома в Ангарске
10:55
Нужно время: как помочь собаке из приюта освоиться в доме
10:49
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке подрыва под Тамбовом

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в августе
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня