Steam оказался в реестре сайтов с запрещенной в России информацией

|
Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Решение такое приняло МВД России.

Steam оказался в реестре сайтов с запрещенной в России информацией

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Роскомнадзор внес сайт официального сообщества игровой площадки Steam в реестр ресурсов, которые содержат запрещенную к распространению в России информацию. Соответствующие данные опубликованы на сайте федеральной службы.

Отмечается, что сообщество внесено в реестр по решению МВД России от 22 февраля.

Steam — крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр. Площадка также выступает в качестве социальной сети для игроков, обеспечивая облачное хранение продуктов, текстовую и голосовую связь.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще в октябре 2023 года в России появился способ оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation и Xbox. Оплату игровых и стриминговых сервисов стало возможно провести с помощью ваучеров.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Роскомнадзор объяснил включение Steam в реестр запрещенных сайтов
17:13
Повторная операция или непоправимые последствия? Врач объяснил, куда могла пропасть Кейт Миддлтон
17:07
Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга
16:50
Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
16:47
США призвали Запад придумать, как отдать Украине замороженные активы России
16:44
Экс-игрок «Краснодара» Олссон потерял сознание из-за болезни мозга

Сейчас читают

Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок