Steam оказался в реестре сайтов с запрещенной в России информацией

Роскомнадзор внес сайт официального сообщества игровой площадки Steam в реестр ресурсов, которые содержат запрещенную к распространению в России информацию. Соответствующие данные опубликованы на сайте федеральной службы.

Отмечается, что сообщество внесено в реестр по решению МВД России от 22 февраля.

Steam — крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр. Площадка также выступает в качестве социальной сети для игроков, обеспечивая облачное хранение продуктов, текстовую и голосовую связь.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще в октябре 2023 года в России появился способ оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation и Xbox. Оплату игровых и стриминговых сервисов стало возможно провести с помощью ваучеров.