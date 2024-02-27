«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram

Что известно об этой ситуации?

Сбой в работе Telegram и других мессенджеров произошел из-за проверки Роскомнадзора. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенный ресурсам», — отметил Ткачев в эфире «Дума ТВ».

Он объяснил, что сбои были вызваны действиями ведомства. По его данным, в Роскомнадзоре пытались найти уязвимые места, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в России сервисов и платформ.

Ткачев также отметил, что сбой в работе произошел не в первый раз. Так, подобные неполадки наблюдались и в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры прокомментировали сбой в Telegram.