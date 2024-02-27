«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 040 0

Депутат Ткачев: сбой в Telegram произошел из-за проверки шлюзов Роскомнадзора

«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel photothek via w

Что известно об этой ситуации?

Сбой в работе Telegram и других мессенджеров произошел из-за проверки Роскомнадзора. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. 

«Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенный ресурсам», — отметил Ткачев в эфире «Дума ТВ».

Он объяснил, что сбои были вызваны действиями ведомства. По его данным, в Роскомнадзоре пытались найти уязвимые места, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в России сервисов и платформ.

Ткачев также отметил, что сбой в работе произошел не в первый раз. Так, подобные неполадки наблюдались и в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры прокомментировали сбой в Telegram.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:25
Посмертные процессы: феномену погребенных заживо нашлось неожиданное объяснение
20:23
Хайдаров отреагировал на смерть бизнесмена Гаврилова после операции в его клинике
20:16
В Петербурге из-за кори на карантин закрыли одну из школ
20:04
Теперь только сахар: стевия попала в список запрещенных добавок
19:58
«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
19:48
Двойная авария: грузовик снес машины, стоявшие на МКАД после ДТП

Сейчас читают

«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
Вход в «кротовую нору»: машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок