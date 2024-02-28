Путин прибыл на прощание с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

Церемония прощания проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Большой экран с портретом Лебедева установлен в зале, там же расставлены венки. Фотография умершего главы Верховного суда также стоит рядом с гробом. Портрет сопровождают отличительные знаки, которыми при жизни был награжден Лебедев. Почетный караул несет службы во время прощания.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни в 80 лет 23 февраля.

В 1970-м он стал народным судьей Ленинского городского суда Москвы. Свой пост главы Верховного суда страны Лебедев занимал 35 лет. Имеет ряд государственных наград, доктор юридических наук.

Глубокие соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева выразил президент России Владимир Путин, также слова сочувствия высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где пройдут похороны главы Верховного суда Вячеслава Лебедева.