Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие знаменитых писателей и ученых

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

В Москве открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир.

Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие знаменитых писателей и ученых

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В 2023 году дома-музеи и мемориальные квартиры знаменитых писателей и ученых посетили более 375 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир, посвященных знаменитым писателям и ученым. По словам мэра, самыми популярными музеями стали: дом-музей Тургенева, музей Булгакова на Большой Садовой улице и музей Николая Островского.

Каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна, связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года число посетителей объединения «Музей Москвы» превысило 1,1 млн человек. Сергей Собянин отмечал успех организованных в здании музея на Зубовском бульваре выставок «Дом моделей. Индустрия образов» и «Куплю гараж». Первая посвящена советским институтам моды, вторая, которую можно посетить до 10 марта, — феномену гаражной культуры.

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