Собянин рассказал, как в Москве сохраняют наследие знаменитых писателей и ученых

В 2023 году дома-музеи и мемориальные квартиры знаменитых писателей и ученых посетили более 375 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир, посвященных знаменитым писателям и ученым. По словам мэра, самыми популярными музеями стали: дом-музей Тургенева, музей Булгакова на Большой Садовой улице и музей Николая Островского.

Каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна, связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года число посетителей объединения «Музей Москвы» превысило 1,1 млн человек. Сергей Собянин отмечал успех организованных в здании музея на Зубовском бульваре выставок «Дом моделей. Индустрия образов» и «Куплю гараж». Первая посвящена советским институтам моды, вторая, которую можно посетить до 10 марта, — феномену гаражной культуры.