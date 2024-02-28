«Ну что, прокатимся?» — дрифт экс-мэра Иркутска по льду Байкала проверяют правоохранители

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Дрифт экс-мэра Иркутска по льду Байкала проверяют правоохранители

Фото, видео: Воронцова Таисия / ТАСС; 5-tv.ru

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Бывший чиновник опубликовал видео экстремального заезда в социальных сетях.

В Иркутске правоохранители инициировали проверку по факту дрифта бывшего мэра города Виктора Кондрашова по льду Байкала.

Бывший чиновник и действующий бизнесмен Виктор Кондрашов опубликовал видео своего экстремального заезда по замерзшему озеру в своем личном блоге в социальных сетях. В кадре видно, как белый лимузин, за рулем которого находится он сам, дрифтует на льду Байкала.

«Ну что, прокатимся?» — спрашивает Кондрашов.

Сейчас правоохранители проводят проверку инцидента на наличие нарушений.

«Для проверки этого видео было наше обращение в органы полиции, администрации Ольхонского района и Прибайкальского нацпарка. В соответствии с законодательством необходимо проверить, где это было», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Иркутской области.

По данным ведомства, с начала 2024 года сотрудники составили 191 протокол за выезд на лед вне ледовых переправ. По правилам, таким водителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СК расследует дело по факту инцидента с участниками СВО в кафе Подмосковья.

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