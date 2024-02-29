«Уже не увидим»: упадет ли курс доллара ниже 90 рублей

Финансовый аналитик Потавин: курс доллара не упадет ниже 90 рублей
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Чего стоит ожидать россиянам в ближайшее время?
Рубль еще сможет укрепить свои позиции, но стоимость американской валюты в перспективе не упадет ниже 90 рублей. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказал финансовый аналитик Александр Потавин.
«Мы уже ранее обращали внимание на то, что курсы доллара и евро довольно далеко ушли вверх от своих месячных минимумов — это значит, что последняя фаза укрепления рубля завершилась. Однако 28 февраля российские сырьевые компании должны заплатить НДПИ и НДС. Суммарно эти налоговые выплаты составят около двух триллионов рублей. Традиционно для этого они продают свою валютную выручку», — рассказал специалист.
Выплаты НДПИ и НДС должны помочь укрепить курс российской валюты, но доллар по 88 рублей «мы, скорее всего, уже не увидим», считает аналитик. Спрос на иностранную валюту вырос из-за ожиданий 13-го пакета санкций против России.
В будущем процесс покупки валюты может дополнительно усложниться на фоне нежелания банков ряда дружественных государств работать с российскими клиентами. Ведь в результате этого они могут попасть под вторичные санкции США.
Укрепить курс рубля смогут обширные объемы квартальных налоговых выплат в марте. По прогнозу Потавина, в ближайший месяц курс доллара будет варьироваться от 90 до 95 рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что стоимость биткоина превысила отметку в 57 тысяч долларов.
Читайте также
74%
-0.17 99.45
-0.47
Нашли ошибку?