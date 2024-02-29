«Уже не увидим»: упадет ли курс доллара ниже 90 рублей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Финансовый аналитик Потавин: курс доллара не упадет ниже 90 рублей

«Уже не увидим»: упадет ли курс доллара ниже 90 рублей

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Чего стоит ожидать россиянам в ближайшее время?

Рубль еще сможет укрепить свои позиции, но стоимость американской валюты в перспективе не упадет ниже 90 рублей. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказал финансовый аналитик Александр Потавин.

«Мы уже ранее обращали внимание на то, что курсы доллара и евро довольно далеко ушли вверх от своих месячных минимумов — это значит, что последняя фаза укрепления рубля завершилась. Однако 28 февраля российские сырьевые компании должны заплатить НДПИ и НДС. Суммарно эти налоговые выплаты составят около двух триллионов рублей. Традиционно для этого они продают свою валютную выручку», — рассказал специалист.

Выплаты НДПИ и НДС должны помочь укрепить курс российской валюты, но доллар по 88 рублей «мы, скорее всего, уже не увидим», считает аналитик. Спрос на иностранную валюту вырос из-за ожиданий 13-го пакета санкций против России.

В будущем процесс покупки валюты может дополнительно усложниться на фоне нежелания банков ряда дружественных государств работать с российскими клиентами. Ведь в результате этого они могут попасть под вторичные санкции США.

Укрепить курс рубля смогут обширные объемы квартальных налоговых выплат в марте. По прогнозу Потавина, в ближайший месяц курс доллара будет варьироваться от 90 до 95 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоимость биткоина превысила отметку в 57 тысяч долларов.

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