«Она не должна быть отменена»: что будет с льготной ипотекой в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Греф выступил за изменение льготной ипотеки в России

«Она не должна быть отменена»: что будет с льготной ипотекой в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Программа действует до 1 июля текущего года. Некоторые ведомства выступают за ее сворачивание.

Программу льготной ипотеки в России необходимо сократить. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф, напомнив, что выступал за это еще с начала 2023 года.

Льготная ипотека была продлена до 1 июля 2024 года. Однако дальнейшая ее судьба еще не определена. Но, например, Центробанк и Минфин России выступают за сворачивание программы.

«Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена», — прокомментировал ситуацию Греф на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что получить ипотечный кредит становится все труднее. Банки теперь гораздо реже одобряют заявки — примерно в 60% случаев. Особенно эта тенденция заметна по последнему месяцу.

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