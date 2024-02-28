Не время: более 40% покупателей жилья не могут оформить ипотеку

Банки стали значительно реже подтверждать заявки.

Получить ипотечный кредит становится все труднее. Банки теперь гораздо реже одобряют заявки — примерно в 60% случаев. Особенно эта тенденция заметна по последнему месяцу.

Как выяснили «Известия», ситуация касается как покупки жилья в новостройках, так и рынка вторичной недвижимости. Причем, речь идет именно о крупных банках, которые ранее выдавали кредиты чуть ли не всем подряд.

Изменение политики связано с тем, что к проверке заемщиков стали подходить более жестко. И учитывают теперь не только реальную долговую нагрузку, но и потенциальную. Например, если у человека есть кредитные карты и даже если он ими не пользуется, то в выдаче ипотеки могут с бОльшей долей вероятности отказать.