И они абсолютно правы: почему многие люди до ужаса боятся високосных лет

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 40 0

Стоит ли верить приметам?

И они абсолютно правы: почему многие люди до ужаса боятся високосных лет

Фото: www.globallookpress.com / Lukas Schulze

Високосный год практически всегда наступает раз в четыре года — в нем на один день больше, чем в обычном. Добавляется таинственная дата — 29 февраля.

С этим явлением связано множество суеверий и примет — причем, не совсем позитивных. Например, в високосном 2020-м началась пандемия коронавируса.

Известно, что дата 29 февраля связана с Касьяновым днем в восточнославянском народном календаре. Название происходит от имени христианского монаха, который считался злодеем.

Существует легенда, что Касьян мог убивать взглядом. В особый день февраля он портил урожай и приносил беды людям, пишет издание URA.RU.

Поэтому люди, которые родились 29 февраля, считались несчастливыми. По сей день в високосный год не рекомендуется жениться, покупать недвижимость и совершать важные сделки.

Однако не все верят в это. Некоторые считают, что связь между уникальным годом и историческими событиями притянута за уши.

Но все же слишком подозрительны совпадения. Например, в 1960 году в марокканском городе Агадир произошло сильное землетрясение, буквально за 15 секунд погибло около 15 тысяч человек.

А в 1996-м пассажирский Boeing 737 потерпел крушение, тогда погибло 123 человека. И это лишь некоторые события XX века.

В високосные годы и правда произошло большое количество катастроф и бедствий. Но научных исследований, которые подтверждают связь неудач и бедствий с високосным годом, не существует.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли сменить дату рождения ребенка, рожденного 29 февраля.

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