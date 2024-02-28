Теперь ее посадят? Жена Канье Уэста вышла в свет в колготках без нижнего белья

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 46 0

Бьянка Цензори появилась в Париже в колготках без нижнего белья

Теперь ее посадят? Жена Канье Уэста вышла в свет в колготках без нижнего белья

Фото: Reuters / ALESSANDRO GAROFALO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как долго власти Франции будут закрывать на это глаза?

Жена Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, вышла на публику в Париже в очень откровенном наряде. Из одежды на ней была укороченная светлая шубка и капроновые колготки.

Образ шокировал общественность - ведь прозрачные колготки были надеты на абсолютно голое тело. По закону подобное приравнивается к эксгибиционизму.

Daily Mail пишет, что Цензори может грозить тюрьма или штраф в 15 тысяч евро. Зато Уэста образ любимой не смущает.

Напротив, ему, видимо, нравится выставлять обнаженные места жены напоказ, так как это не первый скандальный выход Цензори в свет. Жена рэпера на этот раз отправилась на ужин в модный ресторан.

Прилизанные гелем волосы и естественный макияж дополнили экстравагантный образ. Обратят ли на этот выход внимание власти Франции, покажет только время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ким Кардашьян выдвинула Канье Уэсту жесткий ультиматум.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Последние новости

22:29
Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после «безумных» слов фон дер Ляйен
22:16
Теперь ее посадят? Жена Канье Уэста вышла в свет в колготках без нижнего белья
22:01
Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате
21:48
Экс-премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище
21:47
Новая беда: переживший онкологию 73-летний Буйнов пожаловался на недуг
21:37
Более 40 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента России

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
СК и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники Хайдарова
Непростая задача: бойцы спецназа зачищают позиции ВСУ в районе Кременной
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок