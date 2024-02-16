Это недопустимо: Ким Кардашьян выдвинула Канье Уэсту жесткий ультиматум

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

DМ: Ким Кардашьян потребовала от Канье Уэста усмирить новую жену

Это недопустимо: Ким Кардашьян выдвинула Канье Уэсту жесткий ультиматум

Фото: www.globallookpress.com / Ian West

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Что так возмутило знаменитость?

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян потребовала от своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста пристыдить свою новую избранницу Бьянку Цензори, которая недавно появилась на публике в дождевике на голое тело. Об этом пишет Daily Mail.

По мнению Кардашьян, подобные образы в присутствии их общих с Уэстом детей недопустимы. Знаменитость искренне удивлена, что рэпер позволяет себе такие выходки.

Несмотря на то, что пара в разводе уже почти два года, у них осталось четверо детей, воспитанием которых они оба занимаются до сих пор. При этом, считают многие фанаты, Канье подает наследникам негативный пример.

Вместе со своей новой женой он эпатирует на различных мероприятиях по всему миру, вызывая неоднозначную реакцию общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брэд Питт принял важное решение по поводу своей молодой пассии.

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