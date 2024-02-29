Ответит или стерпит? Что делать Брутян на фоне ярых нападок Муцениеце

Бывшая и нынешняя жены Павла Прилучного не могут нормализовать отношения между собой, вовлекая в разборки детей.

Дети актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стали для них разменной монетой в конфликте, который может закончиться, когда артистка наладит личную жизнь. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

Очередной скандал между бывшей и нынешней семьями актера произошел из-за подарков детям. Муцениеце, которая судится с Прилучным за алименты, заявила, что отец не разрешает ребятам забирать подаренные им вещи в дом матери.

В ссору вступила и новая жена артиста, Зепюр Брутян. Она заявила, что Муцениеце все придумывает.

«Зепюр пробила дно»: Муцениеце осадила Брутян из-за скандала с подарками для детей

По мнению психолога, в данном случае критиковать поведение Муцениеце сложно. Хотя сдержанным его точно не назовешь.

«Там превалируют всегда эмоции. И это понятно: женщина отвергнута, брошена. Естественно, она полна обид и готова стереть всех с лица земли», — говорит Миллер.

Однако эксперт подчеркивает, что настраивать детей против одного из родителей, мягко говоря, неправильно. Ведь это влияет, в первую очередь, на их психику и качество жизни.

«Они сразу же полны чувства вины, потому что, выгораживая одного родителя, они испытывают чувство вины перед другим родителем, и наоборот. О каком тут счастливом детстве и свободном существовании может идти речь, когда вот такая ситуация не очень приятная. Я считаю, что это вообще неправильно и как-то странно, что дети участвуют в этом конфликте», — отмечает специалист.

Миллер уверена, что, как только Муцениеце наберется мудрости и устроит свою личную жизнь, ссор между ней и Прилучным с Брутян станет гораздо меньше. Их отношения могут нормализоваться и войти в мирное русло.

Что касается линии поведения Брутян, психолог советует не поддаваться той на провокации и не выходить из равновесия. Последнего, вероятно, и хочет добиться Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей.