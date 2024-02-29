Чтобы ум был ясным: ТОП-5 «суперпродуктов» для здоровья мозга

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 12 0

Эндокринолог Лебедева: жирная рыба входит в список продуктов для здоровья мозга

Чтобы ум был ясным: ТОП-5 «суперпродуктов» для здоровья мозга

Фото: www.globallookpress.com / thomas kroeger

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Правильная диета поможет наладить работу нервной системы.

Правильно организованный рацион и гигиена мозга помогают надолго сохранить здоровой центральную нервную систему (ЦНС) и отсрочить развитие нейродегенеративных заболеваний. Об этом рассказала в Telegram-канале эндокринолог Диляра Лебедева.

Огромные объемы информации и постоянный стресс негативно сказываются на состоянии ЦНС, свою лепту в этот процесс вносят и возрастные изменения. Однако хорошая память, быстрая реакция, умение концентрировать внимание и работать с информацией необходимы не только молодым.

Поэтому мозгу требуются регулярные тренировки, полноценный отдых и сбалансированное питание. В пятерку лучших продуктов, содержащих полезные для здоровья органа компоненты, вошли жирная рыба, орехи, яйца, брокколи и свежие ягоды.

Рыба является источником белка и Омега-3, которые помогают легче усваивать информацию. Орехи содержат антиоксиданты и витамин Е, снижающие риск развития болезни Альцгеймера.

Яйца — это качественный белок, витамины В1 и В6, фолиевая кислота, фосфор, холин, а брокколи — витамин Е и антиоксиданты, защищающие клетки мозга от вредного воздействия окислительного стресса.

Ежевику, чернику, малину, смородину и другие ягоды эндокринолог назвала лучшими источниками витаминов и антиоксидантов, замедляющих возрастные изменения в мозге.

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