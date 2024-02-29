В Германии опубликовали теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 9 0

Bild опубликовало теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО

В Германии опубликовали теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Журналисты, вероятно, решили этой «сенсацией» в очередной раз напугать европейцев.

Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО. Правительственный документ гласит, что «план» якобы состоял бы из четырех основных фаз.

Первая, говорится в материале, включала бы в себя полномасштабную кампанию дезинформации в интернете и кибератаки. Затем, считают авторы теоретического сценария, армия России могла бы осуществить крупные маневры на границах альянса.

Не исключено выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии, пишет таблоид. Третья фаза якобы состояла бы в «нападении России» на страны НАТО.

Заключительная фаза представляла бы собой «прорыв российских военных к немецкой территории». Россия, возможно, применила бы биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие и некий ядерный электромагнитный импульс на высоте до 50 километров над уровнем моря для выведения из строя электронных устройств.

Ранее 5-tv.ru писал, что контакты России и США после обвинений в якобы желании Кремля разместить ядерное оружие в космосе не принесли какого-то продуктивного результата. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков отметил, что продвижения в этом вопросе быть, в принципе, и не может, так как американская сторона изначально выбрала линию обвинений, которые нельзя назвать иначе, как абсурдными.

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