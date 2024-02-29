Женщина с «хвостом» попала на стол к хирургам в Москве

Столичные хирурги удалили пациентке редкое и потенциально опасное новообразование — внизу спины у женщины вырос «хвост». Об этом сообщает «МК».

Жительница Ульяновска не обращалась к врачам, пока странный отросток не начал мешать ей одеваться. Поначалу она заметила увеличение ягодицы, но решила, что это просто жировик.

Он становился все больше, и однажды дама серьезно испугалась. На первых приемах специалисты разводили руками, тогда она поехала в Москву.

По результатам очередной диагностики у нее было выявлено кистозное образование, исходящее из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Его доктора и обозначили как «хвост».

Но просто отрезать его было невозможно. Перитонеальная киста плотно крепилась к стенке прямой кишки, при дальнейшем росте она могла нарушить работу органа.

У пациентки также нашли большую миому матки, часть кисты располагалась в ней. Первая операция длилась шесть с половиной часов, новообразование и часть кишки удалили через промежность.

По истечении периода восстановления хирурги вместе с гинекологами удалили ей матку и оставшийся фрагмент кисты. Недавно она вернулась в Ульяновск, ее здоровью более ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи сохранили матку с миомами беременной женщине.