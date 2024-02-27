Сделали невозможное: врачи сохранили матку с миомами беременной женщине

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 39 0

Челябинские врачи сохранили матку беременной с миомами и врастанием плаценты

Сделали невозможное: врачи сохранили матку с миомами беременной женщине

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Пациентка сможет стать мамой еще раз.

Челябинские врачи клиники ЮУГМУ смогли спасти матку беременной женщины после двух рубцов от кесарева сечения, многочисленных миом и врастания плаценты. По словам пресс-службы регионального Минздрава, профессионалам удалось сохранить и репродуктивную функцию беременной, сообщает издание URA.RU.

«В роддоме Клиники ЮУГМУ благополучно прошли роды у женщины с множественной миомой. Ситуацию осложняло врастание плаценты. В ходе операции кесарева сечения врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию», — отмечает пресс-служба ведомства.

Пациенткой была 27-летняя девушка, которая поступила в отделение на 32 неделе беременности. При осмотре у нее обнаружили 25 миоматозных узлов, врастание плаценты, а также рубцы после кесарева сечения. Со слов заведующей отделением патологии беременности клиники ЮУГМУ Натальи Динер, опытным врачам удалось удалить область врастания плаценты и все узлы, не повредив при этом матку. Женщина при желании даже сможет вновь забеременеть и родить ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что белорусские хирурги вырастили нос на руке мужчины. Они собрали его лицо буквально по кусочкам.

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