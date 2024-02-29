Устрашающее древнее захоронение обнаружили в Мексике

Открытие было сделано случайно во время строительства канализационной сети.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике изучают необычное захоронение в городе Посо-де-Ибарра. Это человеческие останки, аккуратно сложенные в виде своеобразной мозаики.

Открытие было сделано случайно во время строительства новой канализационной сети, отметили в пресс-службе института. Рабочие наткнулись на кости и обратились к специалистам, которые позже провели раскопки.

Предположительно, это свидетельство жертвоприношения доиспанского периода, хотя ранее в этом районе ученые ничего подобного не находили. Данная практика была распространена у народов Мезоамерики.

В ходе раскопок археологи нашли множество костей — бедренные, большеберцовые и локтевые, а также сложенные друг на друга черепа. Эксперты полагают, что здесь захоронены как минимум семь человек, все они были мужчинами среднего возраста.

Согласно заключению археологов, погребенные обладали высоким статусом в обществе. Об этом говорит форма черепов — многие народы в этой местности модифицировали свои головы с помощью массажей или компрессионных устройств.

Определенная форма черепа отвечала канонам красоты, выделяла представителей определенного этноса или социальной группы. Скорее всего, отмечают исследователи, это не единственное захоронение — просто остальные пока не найдены.

Также подчеркивается, что кости были сложены в яму одновременно. Антропологи допускают два сценария — жертвоприношение или погребальный обряд.

Детали самой «церемонии» им неизвестны. По одной из версий, все мужчины были членами одной семьи.

Их могли принести в жертву во время ритуала празднования основания поселения. По виду обнаруженных поблизости керамических сосудов эксперты определили примерной период погребения — 500-800/850 годы нашей эры.

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