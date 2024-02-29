Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

Город одобрил строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО), офисных и торговых помещений в районе Западное Дегунино (САО), а также образовательного комплекса (школы с детским садом), детского сада и торгового центра в поселении Марушкинском (ТиНАО). Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжения по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

«Всего будет создано свыше 1,9 тысячи рабочих мест», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Логистический комплекс площадью свыше 34 тысяч квадратных метров возведут вблизи станции Зеленоград — Крюково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники.

Офисные и торговые помещения площадью не менее девяти тысяч квадратных метров построят недалеко от станции метро «Верхние Лихоборы» по адресу: Дмитровское шоссе, земельный участок № 75 в составе многофункционального жилого комплекса.

Образовательный комплекс, детский сад и торговый центр общей площадью более 51 тысячи квадратных метров появятся рядом со станцией Санино МЦД-4 — вблизи деревни Большое Свинорье и в квартале 76, на земельных участках № 50–51.

Программу стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы утвердило в 2019 году (постановление от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП) для привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более одного триллиона рублей. Это позволит создать более 150 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут на инвестиционном портале Москвы.