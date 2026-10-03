Экс-министр экономики РФ потерял сознание в центре Москвы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 53 0

Прибывшие на место медики госпитализировали политика.

Андрею Нечаеву стало плохо в Москве — что о нем известно

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Бывший руководитель Министерства экономики России Андрей Нечаев упал в обморок в центре Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Политику стало плохо в здании в Крапивенском переулке. Уточняется, что 73-летний Нечаев потерял сознание.

Сразу после этого очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие к месту инцидента врачи госпитализировали экс-министра.

Нечаев руководил ведомством с 1992 по 1993 год. Он был первым главой Минэкономики в истории современной России. После ухода с поста министра, политик возглавлял «Российскую финансовую корпорацию». Он также был одним из основателей политической партии «Гражданская инициатива» и оставался лидером до ее ликвидации в 2025 году.

Кроме политической деятельности, Нечаев занимался и научной работой. На его счету множество монографий и статей по экономике. В 2002 году он вошел в Союз журналистов России, а в 2021-м стал членом Союза писателей РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти заслуженного артиста России Николая Хомякова. Режиссер и театральный деятель ушел из жизни в свой день рождения.

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