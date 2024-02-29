Спроса нет, предложение растет: что будет с ценами на недвижимость в этом году

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Эксперт по недвижимости Вихлянцев прогнозирует снижение цен на недвижимость

Спроса нет, предложение растет: что будет с ценами на недвижимость в этом году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Стоит ли ожидать снижения стоимости на жилье?

Благодаря льготным программам по покупке новостроек, появившихся во время пандемии, в последние пару лет на рынке недвижимости был огромный спрос. Более того, в прошлом году был пик продаж. Россияне потратили на покупку недвижимости около 18 триллионов рублей, что в полтора раза больше, чем год назад. Об этом пишет KP.RU.

Многие успели воспользоваться льготными программами и покупали по несколько квартир в целях инвестиций, поэтому спрос на рынке новостроек был огромным. В том числе, спрос был и на индивидуальные жилые дома, так как на них тоже распространилась льготная ипотека.

Однако в конце лета Центробанк начал поднимать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. А от ключевой ставки зависит стоимость рыночной ипотеки. В результате ставки по обычной ипотеке стали заградительными, а власти ограничили к тому времени выдачу льготной ипотеки. Теперь к концу года заемщикам можно открывать лишь один такой кредит. Из-за этого объем спроса стал падать, как и темпы роста цен. Так, к январю этого года темп рост цен стал практически нулевым, поэтому эксперты ожидают отката назад.

Член совета Гильдии риелторов Московской области Роман Вихлянцев отметил, что есть все основания полагать, что так и будет. Сейчас наблюдается снижение активности более, чем вдвое на первичном и вторичном рынке. Льготные программы приостановлены. При этом вторичный рынок имеет ипотеку под 16-18% годовых, однако выплачивать одну пятую от стоимости недвижимости мало кто захочет. Спроса нет, но предложение растет. Поэтому Роман считает, что весной будет снижение на вторичном рынке.

По мнению руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко, с новостройками сейчас немного другая ситуация, так как застройщики продали в третьем квартале 2023 года больше, чем было запланировано. По этой причине может увеличиться количество скидок и различных акций. Его слова подтверждает и Роман, уточнив, что этим летом ожидается снижение цен и на первичном рынке.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему 40% покупателей жилья не могут оформить ипотеку.

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