«Полностью зачищены»: Сальдо о ситуации вокруг Крынок

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Сальдо: ВС РФ контролируют ситуацию вокруг Крынок, территория зачищена от ВСУ

«Полностью зачищены»: Сальдо о ситуации вокруг Крынок

Фото: Река Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Пунт был освобожден от боевиков киевского режима 20 февраля 2024 года. Что происходит там сейчас?

Российские войска полностью зачистили территорию вокруг освобожденного села Крынки, однако ВСУ все еще пытаются высадиться на один из островов. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом глава региона отметил, что ситуация вокруг Крынок полностью контролируется российскими военными.

«Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют [обстановку]. Тем не менее попытки снова высадиться на каком-то из островов — а островов там много в пойме Днепра — продолжаются», — сказал Сальдо, слова которого приводит ТАСС.

О взятии Крынок министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину 20 февраля 2024 года. Село находится на левом берегу Днепра и, по словам главы военного ведомства России, его освобождение ставит точку в так называемом контрнаступлении киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские солдаты срывают попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра.

Тема:
Спецоперация
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