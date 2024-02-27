Российские солдаты срывают попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские бойцы срывают все попытки украинских боевиков переправиться на левый берег Днепра, где находится село Крынки. По противнику бьет наша артиллерия, а сверху по бронетехнике наносят удары беспилотники. Кадры уничтожения наблюдательных пунктов и позиций ВСУ опубликовало Минобороны.

Село Крынки перешло под контроль российской армии. Это 20 февраля подтвердил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что теперь там находятся не только наблюдательные пункты, но и стоят войска.

Несколькими днями ранее, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Сейчас город разминируют наши саперы.

Ранее 5-tv.ru писал, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по истории.