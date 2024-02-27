Российские солдаты срывают попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

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Украинские националисты пытаются подобраться к селу Крынки, однако сталкиваются с сопротивлением.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы срывают все попытки украинских боевиков переправиться на левый берег Днепра, где находится село Крынки. По противнику бьет наша артиллерия, а сверху по бронетехнике наносят удары беспилотники. Кадры уничтожения наблюдательных пунктов и позиций ВСУ опубликовало Минобороны.

Село Крынки перешло под контроль российской армии. Это 20 февраля подтвердил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что теперь там находятся не только наблюдательные пункты, но и стоят войска.

Несколькими днями ранее, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Сейчас город разминируют наши саперы.

Ранее 5-tv.ru писал, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по истории.

Тема:
Спецоперация
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