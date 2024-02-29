Не послушала Кардашьян: правда ли Канье тянет Цензори за собой в пропасть

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 19 0

Психолог Ахметова: Канье Уэсту нужны женщины для поддержания статуса

Не послушала Кардашьян: правда ли Канье тянет Цензори за собой в пропасть

Фото: www.globallookpress.com / SMG

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Как сильно влияет рэпер на свою жену?

На днях в Париже жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, вышла на публику в очень откровенном наряде. Из одежды на звезде были укороченная шуба и прозрачные колготки на голое тело.

Но это не первый ее обнаженный выход в свет. Супруга артиста постоянно шокирует общественность своими образами.

Психолог Вероника Ахметова объяснила изданию «Страсти», что происходит с женой Уэста и почему она отдалилась от родных. Зарубежные СМИ уже писали, что рэпер, возможно, страдает нарциссическим расстройством и относится к числу личностей с паранойяльным психотипом.

«Такие личности легко идут по головам, а потом совершенно не терзаются муками совести. Вполне вероятно, что Канье как раз из породы таких персонажей, что иногда подтверждала своими намеками в интервью его бывшая супруга Ким Кардашьян. А это значит одно: все дамы, находящиеся рядом с рэпером, нужны ему для поддержания статуса и имиджевых историй», — объясняет психолог.

Как нарциссу, Уэсту нужно заполнять «черную дыру» в душе, поэтому он находит ярких, но податливых личностей. И таким энергетическим донором стала Цензори.

Эпатажная девушка на фотографиях папарацци выглядит измученной и очень походит на жертву. Такие мужчины, как Канье, сначала возносят любимую на пьедестал, а потом постепенно отрезают партнершу от внешнего мира.

После того, как жертва попала на крючок нарцисса, пряник сменяется на кнут. Партнер использует тонкие психологические методы влияния, пара сливается в единое целое.

«К тому же, Бьянка, скорее всего, относится к очень терпеливым людям. Вероятно, она даже обладает истероидным или шизоидным психотипом. Такие люди ради определенного результата готовы на многие вещи под влиянием паранойяльного лидера», — отмечает специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Канье Уэста вышла в свет в прозрачных колготках без нижнего белья.

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